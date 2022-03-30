Чипирование собак

Андрей Ч. Отличная ветеринарная клиника. Лучшие врачи. Моего чиха два раза спасали. Не обманываают , не разводят на леньги. А главное профессионалы своего дела. Особенно их главный врач Дмитрий!!! Советую всем. Так как перепробовал кучу клиник. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская

Жанна И. Нашему котику стало резко плохо… Изначально обращаться в данную клинику не хотелось, так как в «от носа до хвоста» были ужасные врачи, но выбора у нас не было . И какое на наше счастье , что мы все-таки дошли до сюда. Оказывается, это уже новая клиника «ЗооПорт»! Весь персонал новый, никого из старых не осталось. Приветливые администраторы, компетентные врачи, чистая и ухоженная клиника. В общем, все не как раньше и слава богу . Сидели у них на капельницах около недели, котика вытянули, сейчас хорошо. Не могла не оставить приятный отзыв, спасибо Вам! Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Тимирязевской

Дарья С. Прекрасная клиника. Приветливые и ответсвенные врачи, благодарность Савченко Светлане Михайловне, внимательная, компитентная, профессиональная! Администратор дружелюбна и приветлива! Теперь, если что, то только сюда! Спасибо клинике ЗооПорт. Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской

Алексей М. Отличная клиника! Очень приятный и доброжелательный персонал, от ресепшн до врачей. Хочу особенно отметить Коротченкову Анну Евгеньевну - очень грамотный и думающий врач (вот бы таких побольше в человеческие больницы))) Спасла нам кота! Кот (как потом выяснилось) сожрал шнурок от ботинка. Несколько дней рвота и полный отказ от еды и питья - был практически при смерти. Благодаря назначенному лечению шнурок вышел даже без операции. Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Сухаревской

Ирина К. Приехала на чистку зубов ультразвуком цвергпинчеру, врач на осмотре снял зубной камень руками с задних зубов. Остальные зубы не требовали чистики ультразвуком. Доктор также дал рекомендации. Понравилось то, что доктор сделал механическую чистку т.к. это было возможно, и не стал продавать ультразвук + наркоз- для меня это профессионализм, а не продажи - как делают многие другие клиники. Очень благодарна. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская

Veronika G. Клиника, куда совсем не страшно привести своего питомца и можно быть спокойным, что там помогут и справятся с любой проблемой! Спасибо огромное врачу Анне Евгеньевне, за внимательность, профессионализм и обратную связь в любое время для особенно переживающих хозяев!!! Очень рада, что попала именно к вам!!! Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Сухаревской

Анастасия Генч Были в клинике у врача Ольги, сделала узи назначила лечение которое помогло! Очень хороший и ответсвенный доктор, следила за ходом лечения и корректировала по надобности, очень приятно что не забыла нас пока мой кот полностью не выздоровел. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро Аэропорт

Люсьена 19 ноября 2022 г. приносили своего чёрного котика Тасю ( 16 - летнего) на диагностику и лечение. Выражаем огромную благодарность врачу Алексею Николаевичу Мосейчуку за его профессионализм, доброе и чуткое, а также бережное отношение к животным!!! Мы просто счастливы, что попали на прием именно к этому врачу! Было назначено лечение, которое очень помогло нашему питомцу. С искренними и самыми добрыми пожеланиями прекрасному врачу Алексею Николаевичу и сотрудникам ветклиники! Всем отличного Нового Года! Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Тимирязевской

Ирина Л. Стерилизовали дворовую кошечку. Кошечкаинепривычная к людям, знает только женщину, которая кормит их. Отношение превосходное. С кошкой справились, персонал очень отзыачивый. Осоьая благодарность хирургу Светлане Михайловне. Я каждый день нааещала кошечку еа передержке. Всегда вежливое отношение всех сотрудников. Все профессионально и с любовью к животным. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро Аэропорт

Шамхалова Х. Всем привет) у меня растет шотландский вислоухий котенок - Лео Месси. Вы знаете, на столько понравилось отношение к животному, так как ранее была в другой ветклинике, есть с чем сравнить. Оттуда я уходила почти зареванная(( А тут врач Ольга на первичным осмотре, осмотрела котенка я бы сказала досконально, все по делу. Менеджер так же помогла подержать Лео, который не давался стричь когти:)) Ушла с легким сердцем, теперь буду к вам ходить! Спасибо огромное врачу Ольге и менеджеру (простите не уточнила ваше имя)P.S. После вакцинации котенок бегает, и ни разу не отказался от еды!)) Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево

Анастасия А. С первого дня появления у меня собаки, клиника стала моей палочкой-выручалочкой. У собачки все прививки, чипирование делаем здесь. Очень вежливые администраторы, легко записаться, можно и по телефону и по Вотсап. Если появляются какие-то вопросы по состоянию здоровья собаки, можно написать в Вотсап и перезванивает врач и даёт консультацию. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская

Анна В. Врачи хорошие, были у нескольких врачей, Захаренко Дмитрий , Захаренко Валентина, Маношин( имя не помню). Звезду снимаю за то что нет парковки рядом( клиника находится на закрытой территории жк) нужно на соседней улице парковаться около больницы. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская

Елена Л. Приемлемые цены,хороший персонал. Сегодня ходили на вакцинацыю даже не пискнули что удивительно. Зубки почистили моей красотке ,спасибо большое Гришуниной Ольге Владимировне и помощнице все прошло хорошо. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская

Алексей Е. Делали полный чек-ап собаке. Получили профессиональную консультацию и рекомендации, всё достаточно точно и без лишней воды. Собака пожилая и проблемы возрастные конечно есть. Получив результаты анализов, врач грамотно всё описал, подсказал диету и витамины. Всё понравилось, придём ещё. Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской

Tatiana T. Очень хорошая клиника! Персонал - приветливый и дружелюбный, всегда готовый находить удобные решения. Врачи - молодые профессионалы и очень неравнодушные люди. Это очень приятно. Хирургу Сафронову Д.М. - большое спасибо! Спокойный, четкий, быстрый - то, что нужно в ситуациях, требующих хирургического вмешательства. Осталась очень довольна и продолжу обращаться именно сюда. Большое спасибо! Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская

Наталья Е. Большое спасибо за человечный, чуткий подход к нам с пинчером Пуговкой. Доктор Светлана С. нам очень понравилась. Собачка моя пугливая, но доктор смогла сразу найти с ней общий язык, быстро взяла анализы и очень умело "навела красоту" - мы почистили зубки и постригли когти. Обязательно вернёмся к вам снова. Буду рекомендовать друзьям-собачникам! Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской

Полина Юдина Обращались в клинику с котом Толя, у кота была диарея и рвота, доктор Рыжик Александра оказала необходимые меры, дал советы по уходу и был ласков с питомцем, мне как владельцу прием и радушен понравилось. Толя больше не болеет, готовимся к вакцинации. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро Аэропорт

Светлана Х. Хочу выразить благодарность врачу Сорокиной Ольге Александровне! Оперировала котика и задержалась в день операции почти до утра, все время была на связи, заботливая, очень чуткая и видно, что любит животных. Можно сказать, что вытащила котика «с того света»! Профессионал с Большой Буквы!!! А так же выражаю уважение и говорю спасибо другим врачам клиники (в частности Мосейчук, тоже очень профессиональный врач!!!) которые не менее заботливо каждый день в течение 2 недель ставили капельницы котику и ухаживали за ним! Спасибо вам всем! И просим прощения за покусанные пальцы и вредный характер котика!!! Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Тимирязевской

Margarita Клиника замечательная, доктор Коротченкова Анна Евгеньевна просто волшебница. Четко рассказала обо всех проблемах нашей кошки по ходу узи, прописала все в заключении, прослушала, назначила эхо изза шумов в сердце. Выслушала причины обращения, посмотрела анализы, тут же дала рекомендации и назначения. Не ссылаясь на 17-летний возраст, озвучила как есть, без каких-то лишних дополнительных обследований. При этом кошка находилась во вполне спокойном состоянии, чувствовала себя в безопасности) приятный нюанс - доктор по моей просьбе сделала ей маникюр, и я поучилась стричь когти. Тут же в аптеке приобрела необходимое. Рекомендую однозначно! В сравнении с другим доктором, которого вызывали на дом, который даже не прослушал, взял кровь и поставил диагноз «скорее всего», Анна Евгеньевна супер доктор!!!!! Впредь только сюда! Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро 1905 года

Антон О. Хочу выразить благодарность персоналу. Отзывчивые специалисты. Очень приятно как организован прием посетителей администратором. Самое главное, сейчас когда лечение уже проведено можно сказать спасибо, рекомендую эту клинику, и ее специалистов. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро 1905 года

Мария Е. Вожу в эту клинику старенького кота с почечной недостаточностью, хорошие врачи, регулярно делают капельницы, после них кот просто оживает,начинает кушать. Здесь сдаём все анализы, кровь,моча, узи почек тоже есть. В аптеке выбор ренальных кормов, и сушка и консервы, есть и другие ветеринарные диеты. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево

Екатерина К. Были на приеме у Анастасии Сергеевны. Врач осмотрела, взяла нужные анализы, тактично объяснила для чего нужны данные анализы и какие наши дальнейшие действия. Когда пришли результаты, написала, все объяснила, поинтересовалась самочувствием. Начали лечение, животному значительно лучше, большое спасибо! Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро Аэропорт

Евгения Б. Даже не знала, что у нас в районе Ясенево есть такая потрясающая ветклиника. Приехала с котёнком канадского сфинкса на ревакцинацию Биофелом. Нас приняла доктор Коротченкова Анна Евгеньевна. В наше время сложно найти хорошего вет. врача и нам повезло с Боней. На приёме Анна Евгеньевна его осмотрела, послушала, пощупала, всё рассказала и ревакцинировала. Это Доктор с большой буквы, очень отзывчивая, чуткая, профессионал своего дела теперь только к ней. Следующий этап: эхо сердца, анализы и кастрация. Однозначно рекомендую клинику и в первую очередь самого лучшего доктора. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево

Любчик П. Шикарная клиника!!! Прибежала в панике с заболевшей собакой, сотрудники не только оказали компетентную профессиональную помощь, но объяснили и успокоили меня, нашли подход к собаке. Cпасибо сотрудникам (ВСЕМ ветврачам и администратору), за то что вытащили моего Пиратика. Спасибо директору, за хороших специалистов и людей! Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево

Ольга Ездили на прививку и чипирование, по записи, приняли вовремя, врач Мосийчук Алексей, внимательный, все объяснил, ответил на все вопросы (даже не по теме приема) доброжелательная атмосфера, везде чисто (есть с чем сравнивать к сожалению) цена была как и сказали первично по телефону. Врач вышел пожелал здоровья, что особо приятно❤️ Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро 1905 года

Ольга А. Быстро и по приемлемой цене вылечили коту ушного клеща. В другой клинике выписали курс лечения на месяц и кучу препаратов дорогущих, здесь доктор назначил капли и объяснил как дома чистить и обрабатывать уши с лосьоном, в клинике по итогу были три раза. Кот здоров, уши ресчесывать перестал. Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской

Елена Я. Совершенно случайно узнала о клинике на Шмитовском,13. У меня британец, уже 12 лет. Стал плохо кушать, решила сдать анализы. Знакомая посоветовала клинику, в которой внимательные врачи, профессионалы. После сдачи анализов и курса лечения, моему котику стало значительно лучше! Особая благодарность доктору Рыжик, необыкновенный доктор, настоящий профессионал! Прием по времени, без задержек, котик чувствует себя спокойно,не нервничает. Администраторы вежливые и внимательные!Атмосфера в клинике домашняя.Помещение чистое, приятно находиться! Хорошо, что есть такие врачи, которые помогают нашим любимцам! Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро 1905 года

Alex R. Хочу выразить благодарность врачу Павлу,кот долго болел, обращались в несколько разных клиник, ситуация не менялась, после визита в эту клинику и новых назначений и лечения кот поправился и здоров до сих пор. Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Сухаревской

Reila C. Очень понравилась клиника и весь персонал! Хотели стерилизовать нашу кошечку и очень волновались при выборе клиники, хорошо, что нам посоветовали ЗооПорт, перед операцией рекомендовали пройти обследование, сдать кровь (кровь взяли очень аккуратно и безболезненно) и сделать узи сердца. Очень удобно, что удалось записатся и на операцию, и проверить сердце в один день. Отдельная благодарность хирургу Мосейчук А. и кардиологу Ткаченко Н., все объяснили, рассказали, а так же администратору на регистратуре. От наркоза моя Мура быстро отошла, сейчас чувствует себя хорошо. Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Тимирязевской

Лера Л. Мои замечательные подруги собачницы посоветовали мне эту клинику. Она не самая дешевая, зато очень надежная! Первые осмотры мы проходили у Коротченковой Анны - потрясающий и надежный врач! В дальнейшем стали ходить к Мелешко Анастасии, это не менее прекрасный врач, профессионал своего дела! Заботливая и приятная девушка, провела у нас операцию на вырывание зубок, что было очень нервно для меня. Но Анастасия очень поддержала нас, благодаря чему, все мои переживания развеялись. Мне очень нравится, что в случае чп всегда можно обратиться ко врачам лично. Мы этим не злоупртреьляем, просто приятно знать, что есть такая возможность. Смело советую обращаться к этим замечательным врачам! Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Сухаревской

Олеся В. Записались с моей собачкой на кастрацию. Я очень за него переживала, но врач Зеленова Анастасия Вячеславовна меня успокоила, все подробно рассказала, как будет проходить операция, при мне животному поставили катетер и забрали на операцию. Когда я пришла его забирать он уже радостно бегал и встретил меня. Спасибо огромное Анастасии Вячеславовне за профессионализм и чуткое отношение. Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Сухаревской

Евгения Я. Нашего веста с самого детства наблюдает Коротченкова Анна Евгеньевна. Когда она ушла в другую вет.клинику, по интернету нашли её, чтобы возить собаку к ней в случае проблем. Периодически, когда у собаки возникают проблемы, приезжаем к ней в ЗооПорт и всегда назначение приводит к выздоровлению собаки, что позволяет не сомневаться в профессионализме врача. Результаты анализов и назначения приходят на эл почту, если не требуется повторно приезжать в клинику, это экономит время. Анна Евгеньевна старается быть всегда на связи, отвечает на вопросы/сомнения. Однажды привезли в клинику ЗооПорт на Шмидтовский на стрижку когтей собаке, когда нашего врача не было (вросший ноготь боковой, из-за чего собака хромать начала), другая врач с ассистентом очень быстро и хорошо постригли когти, не давай собаке вырваться, что с ним очень сложно сделать-когти он стричь не любит, прям истерику закатывает. Были приятно удивлены) Рекомендуем клинику ЗооПорт по адресам Даев переулок и на Шмидтовском. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро 1905 года

Анастасия Была с собакой, врачи хорошие, вежливые. Обстановка приятная, светло и все приветливые. И сразу можно приобрести нужные припораты в аптеке.) А сейчас еще и ремонт, сказали, кабинеты будут больше, что тоже в плюс(лично для меня, во всяком случае) В общем все понравилось) Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево

Светлана Д. Хочу выразить благодарность врачам клиники, особенно Мосейчук А. Н. - квалифицированный врач, строгий, четкий, грамотный, умеет обращаться с животными, знает, как лечить, чем помочь, выполняя все его назначения мой котик сразу пошёл на поправку, хотя до этого два месяца ходила по другим клиникам и эффект незначительный. Благодарю от всего сердца за помощь моему любимцу, теперь точно знаю, куда обращаться за помощью- только в Зоопорт на Красностуденческом 2, клиника светлая, чистая, просторная, персонал очень дружелюбный, администратор всегда встречает улыбкой и провожает добрыми словами, одним словом-лучшее место , всем советую!!! Отзыв из Яндекс.Карт Ветклиника ЗооПорт на Тимирязевской

Оксана Т. Приехали из другой клиники, где не оказалось нужных вакцин. Здесь оказалась нужная нам прививка Нобивак, врач Мария, осмотрела питомца и грамотно проконсультировала, сделали прививку кошка чувствует себя хорошо, хотя в прошлом году после вакцинации были проблемы, в клинике чисто, приятный администратор,еще и дали лакомство в блистере в рамках акции, прием мне и кошке очень понравился. Отзыв из Яндекс.Карт Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро Аэропорт