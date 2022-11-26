+7 (495) 489-77-22
+7 (495) 489-77-22

Сеть многопрофильных
ветеринарных клиник

Круглосуточная 24/7 ветеринарная помощь для домашних животных в Москве

Услуги

Диагностика
Вакцинация
Кастрация и стерилизация
Отделение реанимации и интенсивной терапии
Инфекционный стационар
Ратология
Хирургия
Стоматология
Офтальмология
Нефрология
Дерматология
Травматология и ортопедия
Кардиология
Онкология
Гастроинтерология
Неврология
Все услуги

    Оставьте заявку
    и мы свяжемся с Вами
    Отправляя данные, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

    Наши преимущества

    • Многопрофильная неотложная помощь
    • Современные методы диагностики
    • Высокая техническая оснащенность
    • Врачи высшей категории
    • Индивидуальный подход
    • Анализы без стресса
    • Находимся рядом с метро

    Вызов врача на дом

    Оказываем выездную ветеринарную помощь, при этом соблюдая все требования к стандартам лечения
    +7 (495) 489-77-22

    Собственные ветеринарные аптеки

    Большой ассортимент ветеринарных препоратов в каждой из наших аптек

    Лечим питомцев

    Кошки

    Собаки

    Грызуны

    • Консультация по кормлению и содержанию
    • Кастрация
    • Стерилизация
    • Вакцинация
    • Стачивание зубов
    • Обрезка когтей
    • Дерматология
    • Кесарево сечение
    • Узи
    • Стационар
    • Лабораторных анализы
    • Вскрытие
    • Кремация

    Птицы

    • Консультация по кормлению и содержанию
    • Обрезка когтей
    • Обрезка клюва
    • Лабораторные анализы
    • Стационар
    • Узи
    • Вскрытие
    • Кремация

    Рептилии

    • Консультация по кормлению и содержанию
    • Обрезка когтей
    • Лабораторные анализы
    • Стационар
    • Узи
    • Вскрытие
    • Кремация

    Экзоты

    • Консультация по кормлению и содержанию
    • Вакцинация
    • Стерилизация
    • Кастрация
    • Стачивание зубов
    • Обрезка когтей
    • Лабораторные анализы
    • Дерматология
    • Кесарево сечение
    • Узи
    • Стационар
    • Вскрытие
    • Кремация

    Наши специалисты

    Бажибина Елена Борисовна

    Кандидат ветеринарных наук, научный консультант лаборатории ИВЦ МВА. Специализация - лабораторная диагностика, врач-гематолог, врач-инфекционист.

    Мосейчук Алексей Николаевич

    Хирург, терапевт, дерматолог, ратолог. Опыт более 10 лет.

    Вишнякова Екатерина Валерьевна

    Стоматолог, ведущий специалист по экзотическим животным, ветеринарный врач-экзотолог, ихтиопатолог. Опыт более 8 лет.

    Зеленова Анастасия Вячеславовна

    Ветеринарный врач - терапевт, ведущий хирург, стоматолог, специалист по визуальной диагностики, неонатолог. Опыт более 10 лет.

    Проничева Дарья Владимировна

    Ветеринарный врач-терапевт, врач визуальной диагностики, дерматолог. Опыт более 5 лет.

    Сорокина Ольга Александровна

    Ведущий ветеринарный врач-хирург, терапевт, врач визуальной диагностики, онколог, нефролог. Опыт более 8 лет.

    Бирюкова Евгения Борисовна

    Ведущий Ветеринарный врач-офтальмолог. Опыт более 10 лет.

    Джокович Александр Спасоевич

    Ветеринарный врач-терапевт. Опыт более 5 лет.

    Тимофеева Елена Владимировна

    Ведущий ветеринарный врач-терапевт, хирург, онколог, врач визуальной диагностики. Опыт более 10 лет.

    Анцупова Анна Сергеевна

    Ведущий ветеринарный врач-терапевт, врач визуальной диагностики, ведущий хирург, дерматолог, гастроэнтеролог, анестезиолог. Опыт более 10 лет.

    Ткаченко Надежда Андреевна

    Кардиолог, врач визуальной диагностики. Опыт более 2 лет.

    Кузьмин Олег Анатольевич

    Ветеринарный врач

    Парнюгина Мария Вадимовна

    Врач-ординатор

    Лекарства и зоотовары

    Широкий ассортимент ветеринарных препаратов и зоотоваров по низким ценам в наличии и под заказ в сети аптек «ЗооПорт»!
    +7 (495) 085-63-63

    Консультируем удаленно

    Предоставляем удаленные консультации с нашими специалистами
    +7 (495) 489-77-22

    Ветеринарные клиники ЗооПорт

    ЗооПорт — это сеть хороших ветклиник в Москве с доступными ценами и хорошими отзывами! Выбирайте ветеринарную клинику рядом и запишитесь на прием!

    Будем рады оказать любую помощь вашим питомцам.

    Мы даем возможность контролировать здоровье питомцев, чтобы вы могли наслаждаться счастливой совместной жизнью.

    Также на базе наших ветклиник работают ВетАптеки, ЗооМагазины и Груминг-салоны!

    Адреса клиник

    Лечим питомцев

    Кошки

    Собаки

    Грызуны

    • Консультация по кормлению и содержанию
    • Кастрация
    • Стерилизация
    • Вакцинация
    • Стачивание зубов
    • Обрезка когтей
    • Дерматология
    • Кесарево сечение
    • Узи
    • Стационар
    • Лабораторных анализы
    • Вскрытие
    • Кремация

    Птицы

    • Консультация по кормлению и содержанию
    • Обрезка когтей
    • Обрезка клюва
    • Лабораторные анализы
    • Стационар
    • Узи
    • Вскрытие
    • Кремация

    Рептилии

    • Консультация по кормлению и содержанию
    • Обрезка когтей
    • Лабораторные анализы
    • Стационар
    • Узи
    • Вскрытие
    • Кремация

    Экзоты

    • Консультация по кормлению и содержанию
    • Вакцинация
    • Стерилизация
    • Кастрация
    • Стачивание зубов
    • Обрезка когтей
    • Лабораторные анализы
    • Дерматология
    • Кесарево сечение
    • Узи
    • Стационар
    • Вскрытие
    • Кремация

    Наши преимущества

    О клиниках «ЗооПорт»

    • Программы лояльности
    • Современные методы диагностики
    • Высокая техническая оснащенность
    • Квалифицированные кадры
    • Индивидуальный подход
    • Шаговая доступность

    Постоянно повышаем квалификацию

    Врачи сети ЗооПорт постоянно повышают квалификацию, посещая профильные образовательные мероприятия

    Вызов врача на дом

    Оказываем выездную ветеринарную помощь, при этом соблюдая все требования к стандартам лечения
    +7 (495) 489-77-22

    Рядом с метро

    Все клиники находятся в пешей доступности от станций метро.
    Клиники на карте

    Собственные ветеринарные аптеки

    Большой ассортимент ветеринарных препоратов в каждой из наших аптек

    Консультируем удаленно

    Предоставляем удаленные консультации с нашими специалистами
    +7 (495) 489-77-22

    Наши специалисты
    Бажибина Елена Борисовна
    Кандидат ветеринарных наук, научный консультант лаборатории ИВЦ МВА. Специализация - лабораторная диагностика, врач-гематолог, врач-инфекционист.
    Подробнее
    Мосейчук Алексей Николаевич
    Хирург, терапевт, дерматолог, ратолог. Опыт более 10 лет.
    Подробнее
    Вишнякова Екатерина Валерьевна
    Стоматолог, ведущий специалист по экзотическим животным, ветеринарный врач-экзотолог, ихтиопатолог. Опыт более 8 лет.
    Подробнее
    Зеленова Анастасия Вячеславовна
    Ветеринарный врач - терапевт, ведущий хирург, стоматолог, специалист по визуальной диагностики, неонатолог. Опыт более 10 лет.
    Подробнее
    Проничева Дарья Владимировна
    Ветеринарный врач-терапевт, врач визуальной диагностики, дерматолог. Опыт более 5 лет.
    Подробнее
    Сорокина Ольга Александровна
    Ведущий ветеринарный врач-хирург, терапевт, врач визуальной диагностики, онколог, нефролог. Опыт более 8 лет.
    Подробнее
    Бирюкова Евгения Борисовна
    Ведущий Ветеринарный врач-офтальмолог. Опыт более 10 лет.
    Подробнее
    Джокович Александр Спасоевич
    Ветеринарный врач-терапевт. Опыт более 5 лет.
    Подробнее
    Тимофеева Елена Владимировна
    Ведущий ветеринарный врач-терапевт, хирург, онколог, врач визуальной диагностики. Опыт более 10 лет.
    Подробнее
    Анцупова Анна Сергеевна
    Ведущий ветеринарный врач-терапевт, врач визуальной диагностики, ведущий хирург, дерматолог, гастроэнтеролог, анестезиолог. Опыт более 10 лет.
    Подробнее
    Ткаченко Надежда Андреевна
    Кардиолог, врач визуальной диагностики. Опыт более 2 лет.
    Подробнее
    Кузьмин Олег Анатольевич
    Ветеринарный врач
    Подробнее
    Парнюгина Мария Вадимовна
    Врач-ординатор
    Подробнее

    Ветеринарные клиники ЗооПорт

    ЗооПорт — это сеть хороших ветклиник в Москве с доступными ценами и хорошими отзывами! Выбирайте ветеринарную клинику рядом и запишитесь на прием!

    Будем рады оказать любую помощь вашим питомцам.

    Мы даем возможность контролировать здоровье питомцев, чтобы вы могли наслаждаться счастливой совместной жизнью.

    Также на базе наших ветклиник работают ВетАптеки, ЗооМагазины и Груминг-салоны!

    Адреса клиник
    -

    Добро пожаловать в ЗооПорт

    Добро пожаловать в ЗооПорт – сеть из 7 ветеринарных клиник в Москве. Расположены наши ветклиники рядом со станциями метро «Сухаревская», «Тимирязевская», «Аэропорт», «Динамо», «Хорошёво», «1905 года», «Ясенево» и «Новоясеневская».

    Мы не только лечим животных, оказывая широкий спектр диагностических, хирургических и лабораторных услуг, но и консультируем по вопросам ухода за домашними питомцами, подбираем оптимальный рацион питания, помогаем с выбором подходящих кормов и режима прогулок. Также проводим косметические и гигиенические процедуры для кошек и собак (чистим зубы и удаляем зубной камень, санируем ПАЖ и ушные раковины, стрижем когти), выполняем гигиенический и выставочный груминг, обрезаем клювы и когти пернатым пациентам, лечим и ухаживаем за рептилиями и экзотическими животными.

    Читать далее

    Отзывы о ЗооПорт на популярных площадках

    Ознакомьтесь с отзывами о наших ветеринарных клиниках на Яндекс-картах и других источниках!

    Все отзывы 4.8

    Адреса клиник

    Ветклиника ЗооПорт Карамышевская

    Карамышевская набережная, 48 к1
    Пн - Вс: 09.00 - 21.00
    Хорошёво

    Ветклиника ЗооПорт Сухаревская

    Даев переулок, 14.
    Пн - Вс: 10,00 - 22.00
    Сухаревская

    Ветклиника ЗооПорт Автозаводская

    Ленинская слобода 4.
    Пн - Вс: 10,00 - 22.00
    Автозаводская

    Ветклиника ЗооПорт Тимирязевская

    Красностуденческий проезд, 2.
    Пн - Вс: 10,00 - 22.00
    Тимирязевская

    Ветклиника ЗооПорт 1905 года

    Шмитовский проезд, 13.
    Пн - Вс: круглосуточно, 24 часа
    1905 года

    Ветклиника ЗооПорт Аэропорт

    Старый Зыковский проезд, 5.
    Пн - Вс: 10,00 - 22.00
    Аэропорт
    Динамо

    Ветклиника ЗооПорт Ясенево

    Литовский бульвар, 7.
    Пн - Вс: 10,00 - 22.00
    Ясенево
    Новоясеневская

      Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами для подтверждения записи
      Отправляя данные, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

      Акции
      Акция! 30% скидка на анализ крови, при вакцинации!

      При проведении вакцинации — Акция!!! — 30% скидка на общий анализ крови и биохимический анализ крови — вашему питомцу!

      Подробнее
      Скидка 10% пенсионерам по будним дням

      Скидка 10:00 до 16:00 по предварительной записи, по будним дням — 10%. Всем с предоставлением социального пенсионного удостоверения! Скидка действует на все услуги кроме лабораторных исследований и кремации.

      Подробнее
      Скидка 10% от 3-х питомцев единовременно

      При приеме нескольких животных. Скидка 10% от 3-х голов единовременно, если сумма обследования на каждого от 5000 рублей.

      Подробнее
      Скидка 15% на кастрацию и стерилизацию!

      Скидка 15% по понедельникам и четвергам на кастрации и стерилизации , а также 30% скидка на первичный приём терапевта! Акция действует только в клинике ЗООПОРТ — Аэропорт.

      Подробнее