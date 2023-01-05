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Рентген зубов собаке


Рентген зубов собаке проводят, чтобы определить состояние корней зубов, челюстной кости, неба и областей, не доступных при визуальном осмотре. Ветеринар выявляет наличие/отсутствие воспалительных процессов и рекомендует курс лечения: терапевтический или хирургический. В клинике ЗооПорт проводится цифровая рентгенография, которая обеспечивает точную диагностику и безопасность для четвероногих пациентов.
Рентген зубов собаке

Особенности исследования

Дентальный рентген собаке – основной метод исследования ротовой полости. При его проведении животное должно находиться в неподвижном положении, поэтому ветеринар использует анестезию. Количество препарата врач подбирает персонально, учитывая вес собаки, ее общее состояние и предположительную протяженность процедуры. В среднем исследование занимает 7 – 10 минут. Снимки выполняются в нескольких проекциях.

Показаниями к проведению рентгена челюсти собаки являются такие симптомы, как:

  • деформация морды животного;
  • неправильный прикус;
  • воспалительные процессы десен;
  • трудности с пережевыванием пищи;
  • зубной камень и шатающиеся зубы;
  • попадание корма в носовую полость во время еды;
  • подозрение на повреждение челюсти после травмы головы.

Также специалисты рекомендуют рентгенографию при наличии врожденных аномалий и дефектов ротовой полости. Ограничений по возрасту к проведению процедуры нет.

Результаты исследования

По результатам исследования врач-стоматолог оценивает степень заболевания, наличие переломов, повреждение челюсти и другие проблемы. Изучив цифровые снимки, врач выбирает наиболее эффективный метод терапии:

  • удаление больного зуба;
  • пломбирование или протезирование;
  • необходимость исправления прикуса;
  • лечение перелома челюсти;
  • удаление новообразований.

Помните, что ежедневный уход за полостью рта вашего питомца и регулярное посещение стоматолога позволит сохранить здоровые зубы и активность животного.

Сколько стоит сделать рентген зубов собаке?

Итоговая стоимость рентгенографии полости рта собаке в клинике ЗооПор складывается из количества сделанных снимков, использования средств для анестезии и вспомогательных материалов. Уточнить цены на услуги вы можете у администратора клиники по телефону +7 (495) 489-20-30.

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Цены на рентген зубов собаке в ветклиниках ЗооПорт

Наименование Цена 
1 снимок в 1 проекции 1 200 руб.

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Отзывы о ЗооПорт на популярных площадках

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Все отзывы 4.8
Жанна И.
05.01.2023

Нашему котику стало резко плохо… Изначально обращаться в данную клинику не хотелось, так как в «от носа до хвоста» были ужасные врачи, но выбора у нас не было . И какое на наше счастье , что мы все-таки дошли до сюда. Оказывается, это уже новая клиника «ЗооПорт»! Весь персонал новый, никого из старых не осталось. Приветливые администраторы, компетентные врачи, чистая и ухоженная клиника. В общем, все не как раньше и слава богу . Сидели у них на капельницах около недели, котика вытянули, сейчас хорошо. Не могла не оставить приятный отзыв, спасибо Вам!

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Ветклиника ЗооПорт на Тимирязевской
Алексей М.
08.01.2023

Отличная клиника! Очень приятный и доброжелательный персонал, от ресепшн до врачей. Хочу особенно отметить Коротченкову Анну Евгеньевну - очень грамотный и думающий врач (вот бы таких побольше в человеческие больницы))) Спасла нам кота! Кот (как потом выяснилось) сожрал шнурок от ботинка. Несколько дней рвота и полный отказ от еды и питья - был практически при смерти. Благодаря назначенному лечению шнурок вышел даже без операции.

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Ветклиника ЗооПорт на Сухаревской
Шамхалова Х.
06.03.2023

Всем привет) у меня растет шотландский вислоухий котенок - Лео Месси. Вы знаете, на столько понравилось отношение к животному, так как ранее была в другой ветклинике, есть с чем сравнить. Оттуда я уходила почти зареванная(( А тут врач Ольга на первичным осмотре, осмотрела котенка я бы сказала досконально, все по делу. Менеджер так же помогла подержать Лео, который не давался стричь когти:)) Ушла с легким сердцем, теперь буду к вам ходить! Спасибо огромное врачу Ольге и менеджеру (простите не уточнила ваше имя)P.S. После вакцинации котенок бегает, и ни разу не отказался от еды!))

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Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево
Светлана Х.
05.10.2022

Хочу выразить благодарность врачу Сорокиной Ольге Александровне! Оперировала котика и задержалась в день операции почти до утра, все время была на связи, заботливая, очень чуткая и видно, что любит животных. Можно сказать, что вытащила котика «с того света»! Профессионал с Большой Буквы!!! А так же выражаю уважение и говорю спасибо другим врачам клиники (в частности Мосейчук, тоже очень профессиональный врач!!!) которые не менее заботливо каждый день в течение 2 недель ставили капельницы котику и ухаживали за ним! Спасибо вам всем! И просим прощения за покусанные пальцы и вредный характер котика!!!

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Ветклиника ЗооПорт на Тимирязевской
Дарья С.
14.09.2022

Прекрасная клиника. Приветливые и ответсвенные врачи, благодарность Савченко Светлане Михайловне, внимательная, компитентная, профессиональная! Администратор дружелюбна и приветлива! Теперь, если что, то только сюда! Спасибо клинике ЗооПорт.

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Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской
Анастасия Генч
21.10.2022

Были в клинике у врача Ольги, сделала узи назначила лечение которое помогло! Очень хороший и ответсвенный доктор, следила за ходом лечения и корректировала по надобности, очень приятно что не забыла нас пока мой кот полностью не выздоровел.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро Аэропорт
Alex R.
11.10.2022

Хочу выразить благодарность врачу Павлу,кот долго болел, обращались в несколько разных клиник, ситуация не менялась, после визита в эту клинику и новых назначений и лечения кот поправился и здоров до сих пор.

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Ветклиника ЗооПорт на Сухаревской
Люсьена
05.12.2022

19 ноября 2022 г. приносили своего чёрного котика Тасю ( 16 - летнего) на диагностику и лечение. Выражаем огромную благодарность врачу Алексею Николаевичу Мосейчуку за его профессионализм, доброе и чуткое, а также бережное отношение к животным!!! Мы просто счастливы, что попали на прием именно к этому врачу! Было назначено лечение, которое очень помогло нашему питомцу. С искренними и самыми добрыми пожеланиями прекрасному врачу Алексею Николаевичу и сотрудникам ветклиники! Всем отличного Нового Года!

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Ветклиника ЗооПорт на Тимирязевской
Ольга
21.01.2023

Ездили на прививку и чипирование, по записи, приняли вовремя, врач Мосийчук Алексей, внимательный, все объяснил, ответил на все вопросы (даже не по теме приема) доброжелательная атмосфера, везде чисто (есть с чем сравнивать к сожалению) цена была как и сказали первично по телефону. Врач вышел пожелал здоровья, что особо приятно❤️

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Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро 1905 года
Наталья Е.
23.10.2022

Большое спасибо за человечный, чуткий подход к нам с пинчером Пуговкой. Доктор Светлана С. нам очень понравилась. Собачка моя пугливая, но доктор смогла сразу найти с ней общий язык, быстро взяла анализы и очень умело "навела красоту" - мы почистили зубки и постригли когти. Обязательно вернёмся к вам снова. Буду рекомендовать друзьям-собачникам!

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Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской
Ольга А.
23.02.2022

Быстро и по приемлемой цене вылечили коту ушного клеща. В другой клинике выписали курс лечения на месяц и кучу препаратов дорогущих, здесь доктор назначил капли и объяснил как дома чистить и обрабатывать уши с лосьоном, в клинике по итогу были три раза. Кот здоров, уши ресчесывать перестал.

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Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской
Veronika G.
24.12.2021

Клиника, куда совсем не страшно привести своего питомца и можно быть спокойным, что там помогут и справятся с любой проблемой! Спасибо огромное врачу Анне Евгеньевне, за внимательность, профессионализм и обратную связь в любое время для особенно переживающих хозяев!!! Очень рада, что попала именно к вам!!!

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Ветклиника ЗооПорт на Сухаревской
Андрей Ч.
30.03.2022

Отличная ветеринарная клиника. Лучшие врачи. Моего чиха два раза спасали. Не обманываают , не разводят на леньги. А главное профессионалы своего дела. Особенно их главный врач Дмитрий!!! Советую всем. Так как перепробовал кучу клиник.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская
Мария Е.
15.02.2023

Вожу в эту клинику старенького кота с почечной недостаточностью, хорошие врачи, регулярно делают капельницы, после них кот просто оживает,начинает кушать. Здесь сдаём все анализы, кровь,моча, узи почек тоже есть. В аптеке выбор ренальных кормов, и сушка и консервы, есть и другие ветеринарные диеты.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево
Евгения Я.
21.10.2022

Нашего веста с самого детства наблюдает Коротченкова Анна Евгеньевна. Когда она ушла в другую вет.клинику, по интернету нашли её, чтобы возить собаку к ней в случае проблем. Периодически, когда у собаки возникают проблемы, приезжаем к ней в ЗооПорт и всегда назначение приводит к выздоровлению собаки, что позволяет не сомневаться в профессионализме врача. Результаты анализов и назначения приходят на эл почту, если не требуется повторно приезжать в клинику, это экономит время. Анна Евгеньевна старается быть всегда на связи, отвечает на вопросы/сомнения. Однажды привезли в клинику ЗооПорт на Шмидтовский на стрижку когтей собаке, когда нашего врача не было (вросший ноготь боковой, из-за чего собака хромать начала), другая врач с ассистентом очень быстро и хорошо постригли когти, не давай собаке вырваться, что с ним очень сложно сделать-когти он стричь не любит, прям истерику закатывает. Были приятно удивлены) Рекомендуем клинику ЗооПорт по адресам Даев переулок и на Шмидтовском.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро 1905 года
Ирина Л.
24.11.2022

Стерилизовали дворовую кошечку. Кошечкаинепривычная к людям, знает только женщину, которая кормит их. Отношение превосходное. С кошкой справились, персонал очень отзыачивый. Осоьая благодарность хирургу Светлане Михайловне. Я каждый день нааещала кошечку еа передержке. Всегда вежливое отношение всех сотрудников. Все профессионально и с любовью к животным.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро Аэропорт
Полина Юдина
04.04.2023

Обращались в клинику с котом Толя, у кота была диарея и рвота, доктор Рыжик Александра оказала необходимые меры, дал советы по уходу и был ласков с питомцем, мне как владельцу прием и радушен понравилось. Толя больше не болеет, готовимся к вакцинации.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро Аэропорт
Ирина К.
12.06.2022

Приехала на чистку зубов ультразвуком цвергпинчеру, врач на осмотре снял зубной камень руками с задних зубов. Остальные зубы не требовали чистики ультразвуком. Доктор также дал рекомендации. Понравилось то, что доктор сделал механическую чистку т.к. это было возможно, и не стал продавать ультразвук + наркоз- для меня это профессионализм, а не продажи - как делают многие другие клиники. Очень благодарна.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская
Елена Я.
22.10.2022

Совершенно случайно узнала о клинике на Шмитовском,13. У меня британец, уже 12 лет. Стал плохо кушать, решила сдать анализы. Знакомая посоветовала клинику, в которой внимательные врачи, профессионалы. После сдачи анализов и курса лечения, моему котику стало значительно лучше! Особая благодарность доктору Рыжик, необыкновенный доктор, настоящий профессионал! Прием по времени, без задержек, котик чувствует себя спокойно,не нервничает. Администраторы вежливые и внимательные!Атмосфера в клинике домашняя.Помещение чистое, приятно находиться! Хорошо, что есть такие врачи, которые помогают нашим любимцам!

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Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро 1905 года
Антон О.
25.01.2023

Хочу выразить благодарность персоналу. Отзывчивые специалисты. Очень приятно как организован прием посетителей администратором. Самое главное, сейчас когда лечение уже проведено можно сказать спасибо, рекомендую эту клинику, и ее специалистов.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро 1905 года
Евгения Б.
07.03.2023

Даже не знала, что у нас в районе Ясенево есть такая потрясающая ветклиника. Приехала с котёнком канадского сфинкса на ревакцинацию Биофелом. Нас приняла доктор Коротченкова Анна Евгеньевна. В наше время сложно найти хорошего вет. врача и нам повезло с Боней. На приёме Анна Евгеньевна его осмотрела, послушала, пощупала, всё рассказала и ревакцинировала. Это Доктор с большой буквы, очень отзывчивая, чуткая, профессионал своего дела теперь только к ней. Следующий этап: эхо сердца, анализы и кастрация. Однозначно рекомендую клинику и в первую очередь самого лучшего доктора.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево
Елена Л.
07.06.2022

Приемлемые цены,хороший персонал. Сегодня ходили на вакцинацыю даже не пискнули что удивительно. Зубки почистили моей красотке ,спасибо большое Гришуниной Ольге Владимировне и помощнице все прошло хорошо.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская
Анастасия А.
15.09.2022

С первого дня появления у меня собаки, клиника стала моей палочкой-выручалочкой. У собачки все прививки, чипирование делаем здесь. Очень вежливые администраторы, легко записаться, можно и по телефону и по Вотсап. Если появляются какие-то вопросы по состоянию здоровья собаки, можно написать в Вотсап и перезванивает врач и даёт консультацию.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская
Олеся В.
02.04.2023

Записались с моей собачкой на кастрацию. Я очень за него переживала, но врач Зеленова Анастасия Вячеславовна меня успокоила, все подробно рассказала, как будет проходить операция, при мне животному поставили катетер и забрали на операцию. Когда я пришла его забирать он уже радостно бегал и встретил меня. Спасибо огромное Анастасии Вячеславовне за профессионализм и чуткое отношение.

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Ветклиника ЗооПорт на Сухаревской
Анастасия
25.06.2023

Была с собакой, врачи хорошие, вежливые. Обстановка приятная, светло и все приветливые. И сразу можно приобрести нужные припораты в аптеке.) А сейчас еще и ремонт, сказали, кабинеты будут больше, что тоже в плюс(лично для меня, во всяком случае) В общем все понравилось)

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Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево
Reila C.
06.10.2022

Очень понравилась клиника и весь персонал! Хотели стерилизовать нашу кошечку и очень волновались при выборе клиники, хорошо, что нам посоветовали ЗооПорт, перед операцией рекомендовали пройти обследование, сдать кровь (кровь взяли очень аккуратно и безболезненно) и сделать узи сердца. Очень удобно, что удалось записатся и на операцию, и проверить сердце в один день. Отдельная благодарность хирургу Мосейчук А. и кардиологу Ткаченко Н., все объяснили, рассказали, а так же администратору на регистратуре. От наркоза моя Мура быстро отошла, сейчас чувствует себя хорошо.

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Ветклиника ЗооПорт на Тимирязевской
Лера Л.
08.03.2023

Мои замечательные подруги собачницы посоветовали мне эту клинику. Она не самая дешевая, зато очень надежная! Первые осмотры мы проходили у Коротченковой Анны - потрясающий и надежный врач! В дальнейшем стали ходить к Мелешко Анастасии, это не менее прекрасный врач, профессионал своего дела! Заботливая и приятная девушка, провела у нас операцию на вырывание зубок, что было очень нервно для меня. Но Анастасия очень поддержала нас, благодаря чему, все мои переживания развеялись. Мне очень нравится, что в случае чп всегда можно обратиться ко врачам лично. Мы этим не злоупртреьляем, просто приятно знать, что есть такая возможность. Смело советую обращаться к этим замечательным врачам!

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Ветклиника ЗооПорт на Сухаревской
Анна В.
12.12.2022

Врачи хорошие, были у нескольких врачей, Захаренко Дмитрий , Захаренко Валентина, Маношин( имя не помню). Звезду снимаю за то что нет парковки рядом( клиника находится на закрытой территории жк) нужно на соседней улице парковаться около больницы.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская
Любчик П.
21.05.2022

Шикарная клиника!!! Прибежала в панике с заболевшей собакой, сотрудники не только оказали компетентную профессиональную помощь, но объяснили и успокоили меня, нашли подход к собаке. Cпасибо сотрудникам (ВСЕМ ветврачам и администратору), за то что вытащили моего Пиратика. Спасибо директору, за хороших специалистов и людей!

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Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево
Оксана Т.
17.10.2022

Приехали из другой клиники, где не оказалось нужных вакцин. Здесь оказалась нужная нам прививка Нобивак, врач Мария, осмотрела питомца и грамотно проконсультировала, сделали прививку кошка чувствует себя хорошо, хотя в прошлом году после вакцинации были проблемы, в клинике чисто, приятный администратор,еще и дали лакомство в блистере в рамках акции, прием мне и кошке очень понравился.

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Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро Аэропорт
Екатерина К.
09.01.2023

Были на приеме у Анастасии Сергеевны. Врач осмотрела, взяла нужные анализы, тактично объяснила для чего нужны данные анализы и какие наши дальнейшие действия. Когда пришли результаты, написала, все объяснила, поинтересовалась самочувствием. Начали лечение, животному значительно лучше, большое спасибо!

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Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро Аэропорт
Tatiana T.
07.07.2022

Очень хорошая клиника! Персонал - приветливый и дружелюбный, всегда готовый находить удобные решения. Врачи - молодые профессионалы и очень неравнодушные люди. Это очень приятно. Хирургу Сафронову Д.М. - большое спасибо! Спокойный, четкий, быстрый - то, что нужно в ситуациях, требующих хирургического вмешательства. Осталась очень довольна и продолжу обращаться именно сюда. Большое спасибо!

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Ветеринарная клиника ЗооПорт Карамышевская
Светлана Д.
13.11.2022

Хочу выразить благодарность врачам клиники, особенно Мосейчук А. Н. - квалифицированный врач, строгий, четкий, грамотный, умеет обращаться с животными, знает, как лечить, чем помочь, выполняя все его назначения мой котик сразу пошёл на поправку, хотя до этого два месяца ходила по другим клиникам и эффект незначительный. Благодарю от всего сердца за помощь моему любимцу, теперь точно знаю, куда обращаться за помощью- только в Зоопорт на Красностуденческом 2, клиника светлая, чистая, просторная, персонал очень дружелюбный, администратор всегда встречает улыбкой и провожает добрыми словами, одним словом-лучшее место , всем советую!!!

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Ветклиника ЗооПорт на Тимирязевской
Алексей Е.
05.11.2022

Делали полный чек-ап собаке. Получили профессиональную консультацию и рекомендации, всё достаточно точно и без лишней воды. Собака пожилая и проблемы возрастные конечно есть. Получив результаты анализов, врач грамотно всё описал, подсказал диету и витамины. Всё понравилось, придём ещё.

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Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской
Margarita
25.01.2023

Клиника замечательная, доктор Коротченкова Анна Евгеньевна просто волшебница. Четко рассказала обо всех проблемах нашей кошки по ходу узи, прописала все в заключении, прослушала, назначила эхо изза шумов в сердце. Выслушала причины обращения, посмотрела анализы, тут же дала рекомендации и назначения. Не ссылаясь на 17-летний возраст, озвучила как есть, без каких-то лишних дополнительных обследований. При этом кошка находилась во вполне спокойном состоянии, чувствовала себя в безопасности) приятный нюанс - доктор по моей просьбе сделала ей маникюр, и я поучилась стричь когти. Тут же в аптеке приобрела необходимое. Рекомендую однозначно! В сравнении с другим доктором, которого вызывали на дом, который даже не прослушал, взял кровь и поставил диагноз «скорее всего», Анна Евгеньевна супер доктор!!!!! Впредь только сюда!

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Ветеринарная клиника ЗооПорт у метро 1905 года
Анастасия А.
20.11.2022

Отличная клиника! И крутые врачи! Особая благодарность Анне Сергеевне. Настоящий Врач с большой буквы! Привезли в клинику кошку на стерилизацию. Кошка в стрессе, мы в панике! Анна Сергеевна сразу нашла подход и к нашей кошечке и к нам успокоила всех, провела операцию и проинструктировала, что нам делать дальше . От начала и до конца все прошло в спокойной, даже дружеской обстановке. Анна Сергеевна тот врач, который РЕАЛЬНО любит и понимает животных! Теперь только к ней.

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Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской

Рентген зубов собаке в ветклиниках ЗооПорт

Ветклиника ЗооПорт Ленинский проспект

Адрес
г. Москва, Ленинский проспект, д. 69
Режим работы
Пн - Вс: 10.00 - 22.00
Ветеринарная аптека
Нет
Груминг салон
Есть
Университет

Ветклиника ЗооПорт Карамышевская

Адрес
Карамышевская набережная, 48 к1
Режим работы
Пн - Вс: 09.00 - 21.00
Ветеринарная аптека
Есть
Груминг салон
Нет
Хорошёво

Ветклиника ЗооПорт Сухаревская

Адрес
Даев переулок, 14.
Режим работы
Пн - Вс: 10,00 - 22.00
Ветеринарная аптека
Есть
Груминг салон
Есть
Сухаревская

Ветклиника ЗооПорт Автозаводская

Адрес
Ленинская слобода 4.
Режим работы
Пн - Вс: 10,00 - 22.00
Ветеринарная аптека
Нет
Груминг салон
Есть
Автозаводская

Ветклиника ЗооПорт Тимирязевская

Адрес
Красностуденческий проезд, 2.
Режим работы
Пн - Вс: 10,00 - 22.00
Ветеринарная аптека
Есть
Груминг салон
Есть
Тимирязевская

Ветклиника ЗооПорт 1905 года

Адрес
Шмитовский проезд, 13.
Режим работы
Пн - Вс: 10.00 - 22.00
Ветеринарная аптека
Есть
Груминг салон
Есть
1905 года

Ветклиника ЗооПорт Аэропорт

Адрес
Старый Зыковский проезд, 5.
Режим работы
Пн - Вс: 10,00 - 22.00
Ветеринарная аптека
Нет
Груминг салон
Нет
Аэропорт
Динамо

Ветклиника ЗооПорт Ясенево

Адрес
Литовский бульвар, 7.
Режим работы
Пн - Вс: 10,00 - 22.00
Ветеринарная аптека
Есть
Груминг салон
Есть
Ясенево
Новоясеневская

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