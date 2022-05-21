О нас

Найдите ветеринарную клинику рядом с вами: мы всегда готовы прийти на помощь вашим питомцам. Шесть из семи филиалов «ЗооПорт» работают круглосуточно 24/7, без праздников и выходных, имея возможность принять экстренных пациентов в ветеринарном отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и инфекционном стационаре.

Мы делаем животных здоровыми, а хозяев – счастливыми!

Наши услуги

Ветклиника «ЗооПорт» оказывает полный спектр зооуслуг:

вакцинация и чипирование животных;

терапия, стоматология, офтальмология;

плановая и экстренная хирургическая помощь;

стерилизация и кастрация животных;

лабораторные анализы;

эндоскопические исследования;

УЗИ внутренних органов;

лечение в инфекционном стационаре;

лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ);

родовспоможение;

профилактические осмотры;

усыпление и кремация.

Успешное лечение и здоровье четвероногих пациентов обеспечивают специалисты ветеринарной клиники. Наши врачи – внимательные к животным профессионалы, имеющие опыт и необходимые знания по любимой специальности. Мы переживаем за каждого обратившегося к нам пациента и вместе с вами радуемся его выздоровлению. Лечим животных и боремся за каждую жизнь, используя наш опыт и знания.

Наше оборудование

Все ветклиники «ЗооПорт» оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить диагностические исследования и оказывать необходимую помощь. Результаты лабораторных анализов (общих, биохимических, бактериологических, цитологических и других) сокращают время постановки диагноза и обеспечивают его точность. А, следовательно, гарантируют своевременность и эффективность лечения.

Наши ветеринарные центры оснащены:

экспертными аппаратами для проведения УЗИ тканей и внутренних органов;

стоматологическими установками для лечения и протезирования зубов;

кислородными камерами;

ветеринарными электрокардиографами;

индивидуальными мониторами пациента;

газовым наркозом;

глюкометрами, отоскопами, коагуляторами;

ветеринарными тонометрами;

люминесцентными лампами для диагностики кожных заболеваний;

другим необходимым оборудованием.

Мы постоянно обновляем и модернизируем оснащение наших 7 ветеринарных клиник в Москве, чтобы ваши любимые питомцы могли получить быструю и эффективную медицинскую помощь.

Наши принципы

В своей каждодневной работе мы руководствуемся принципами:

Любим и уважаем животных, заботимся о сохранении их здоровья и долголетии. Используем все достижения и инновации научно-доказательной ветеринарии. Стремимся создать в каждой ветклинике рядом с вами максимально удобные и комфортные условия для посетителей, чтобы посещение ветеринара не было стрессом для вашего питомца.

Наша задача – поддержать здоровье наших пациентов без назначения «ненужных» лекарственных препаратов и необоснованных манипуляций. Лечить ваших животных, как своих собственных – вот основной принцип нашей работы.

Мы искренне желаем благополучия вам и вашим питомцам!