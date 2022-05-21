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Ветеринарная клиника Зоопорт

ЗооПорт - ветеринарные клиники рядом с домом

4

года помогаем
домашним животным

7

доступных клиник
около метро по Москве

1500

успешно проведенных
операций

Онлайн
запись

наши услуги

Анализы и Вакцинация

6 услуг

img

Хирургия

Стационары

3 услуги

Усыпление

3 услуги

Диагностика

6 услуг

Стоматология

9 услуг

img

Другое

5 услуг

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Полный список услуг клиники Зоопорт
Всего 155 услуг
Анализы и Вакцинация

6 услуг

img
Хирургия
Стационары

3 услуги

Усыпление

3 услуги

Диагностика

4 услуги

img
Стоматология

9 услуг

Другое

5 услуг

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наши акции

Профилактический осмотр - залог здоровья вашего питомца

Даем возможность контролировать здоровье питомцев, чтобы вы могли наслаждаться счастливой жизнью

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Добро пожаловать!

О нас

Добро пожаловать в ЗооПорт – сеть из 7 ветеринарных клиник в Москве. Расположены наши ветклиники рядом со станциями метро "Сухаревская", "1905 года", "Университет", "Тимирязевская", "Аэропорт", "Народное Ополчение", "Братиславская", "Медведково".


Мы не только лечим животных, оказывая широкий спектр диагностических, хирургических и лабораторных услуг, но и консультируем по вопросам ухода за домашними питомцами, подбираем оптимальный рацион питания, помогаем с выбором подходящих кормов и режима прогулок. Также проводим косметические и гигиенические процедуры для кошек и собак (чистим зубы и удаляем зубной камень, санируем ПАЖ и ушные раковины, стрижем когти), обрезаем клювы и когти пернатым пациентам, лечим и ухаживаем за рептилиями и экзотическими животными.

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наши 

плюсы

Консультируем удаленно

Предоставляем удаленные консультации с нашими специалистами

Подробности по номеру

+7 (495) 489-77-22

Постоянно повышаем квалификацию

посещая профильные образовательные мероприятия

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наши

плюсы

Мы — это

  • Программы лояльности
  • Современные методы диагностики
  • Высокая техническая оснащенность
  • Квалифицированные кадры
  • Индивидуальный подход
  • Шаговая доступность
  • Программы лояльности
  • Современные методы
  • Высокая техническая оснащенность
  • Квалифицированные кадры
  • Индивидуальный подход
  • Шаговая доступность

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Все клиники находятся в пешей доступности от станций метро

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Работаем
без выходных!

6 филиалов работают круглосуточно

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Наши врачи

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Анцупова
Анна Сергеевна
Ведущий ветеринарный врач-терапевт, врач визуальной диагностики, ведущий хирург, дерматолог, гастроэнтеролог, анестезиолог. Опы...

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Семенова
Каролина Руслановна
Терапевт

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Суркова
Светлана Андреевна
Администратор

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Сорокина
Ирина Анатольевна
Терапевт, Хирург, Кардиолог, УЗИ, Невролог, Герпетолог, Стоматолог, Репродуктолог, Эндокринолог, Неонатолог, Орнитолог, Ратолог...

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Давыдова
Анна Михайловна
Главный врач

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Журавлева
Полина Владимировна
Терапевт

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Шевеленко
Надежда Игоревна
Администратор

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Гущина
Анастасия Станиславовна
Главный врач, Интенсивная терапия, Терапевт, УЗИ, Хирург

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Широкова
Анастасия Михайловна
Ассистент

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Полунина
Анастасия Александровна
Терапевт, УЗИ, Хирург

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Забродина
Алина Александровна
Ординатор

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Елисеев
Борис Константинович
Ассистент

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Князева
Милана Денисовна
Ординатор

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Лукашенко
Мария Игоревна
Ассистент

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Басистая
Валерия Александровна
Администратор

Подробнее

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Соловьева
Анна Сергеевна
Ратолог, Терапевт, УЗИ, Хирург, Рентгенолог

Подробнее

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Астанин
Вячеслав Андреевич
Ассистент

Подробнее

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Бурулин
Павел Петрович
Стоматолог, Терапевт, Хирург

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Колбина
Анастасия Андреевна
Ординатор

Подробнее

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Манкевич
Анастасия Александровна
Главный врач, Гастроэнтеролог, Терапевт, УЗИ, Хирург

Подробнее

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Шумилов
Евгений Сергеевич
Терапевт, Хирург

Подробнее

Feature image
Колкина
Анна Сергеевна
Дерматолог, Нефролог, Терапевт, УЗИ, Хирург

Подробнее

Feature image
Анцупова
Анна Сергеевна
Ведущий ветеринарный врач-терапевт, врач визуально...

Подробнее

Feature image
Семенова
Каролина Руслановна
Терапевт

Подробнее

Feature image
Суркова
Светлана Андреевна
Администратор

Подробнее

Feature image
Сорокина
Ирина Анатольевна
Терапевт, Хирург, Кардиолог, УЗИ, Невролог, Герпет...

Подробнее

Feature image
Давыдова
Анна Михайловна
Главный врач

Подробнее

Feature image
Журавлева
Полина Владимировна
Терапевт

Подробнее

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Отзывы о нас

Ознакомьтесь с отзывами о наших ветеринарных клиниках
на Яндекс Картах и других источниках!

Любчик П.
Шикарная клиника!!! Прибежала в панике с заболевшей собакой, сотрудники не только оказали компетентную профессиональную помощь, но объяснили и успоко...
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Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево
21.05.2022
Анастасия А.
Отличная клиника! И крутые врачи! Особая благодарность Анне Сергеевне. Настоящий Врач с большой буквы! Привезли в клинику кошку на стерилизацию. Кошк...
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Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской
20.11.2022
Андрей Ч.
Отличная ветеринарная клиника. Лучшие врачи. Моего чиха два раза спасали. Не обманываают , не разводят на леньги. А главное профессионалы своего дела....
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Ветклиника на Карамышевской набережной
30.03.2022
Наталья Е.
Большое спасибо за человечный, чуткий подход к нам с пинчером Пуговкой. Доктор Светлана С. нам очень понравилась. Собачка моя пугливая, но доктор смог...
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Отзыв из Яндекс.Карт
Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской
23.10.2022
Евгения Б.
Даже не знала, что у нас в районе Ясенево есть такая потрясающая ветклиника. Приехала с котёнком канадского сфинкса на ревакцинацию Биофелом. Нас прин...
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Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево
07.03.2023
Ирина К.
Приехала на чистку зубов ультразвуком цвергпинчеру, врач на осмотре снял зубной камень руками с задних зубов. Остальные зубы не требовали чистики ульт...
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Ветклиника на Карамышевской набережной
12.06.2022
Екатерина К.
Были на приеме у Анастасии Сергеевны. Врач осмотрела, взяла нужные анализы, тактично объяснила для чего нужны данные анализы и какие наши дальнейшие д...
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Ветклиника у метро Аэропорт
09.01.2023
Оксана Т.
Приехали из другой клиники, где не оказалось нужных вакцин. Здесь оказалась нужная нам прививка Нобивак, врач Мария, осмотрела питомца и грамотно прок...
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Ветклиника у метро Аэропорт
17.10.2022
Ольга
Ездили на прививку и чипирование, по записи, приняли вовремя, врач Мосийчук Алексей, внимательный, все объяснил, ответил на все вопросы (даже не по те...
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Отзыв из Яндекс.Карт
Ветклиника у метро 1905 года
21.01.2023
Ирина Л.
Стерилизовали дворовую кошечку. Кошечкаинепривычная к людям, знает только женщину, которая кормит их. Отношение превосходное. С кошкой справились, пер...
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Ветклиника у метро Аэропорт
24.11.2022
Жанна И.
Нашему котику стало резко плохо… Изначально обращаться в данную клинику не хотелось, так как в «от носа до хвоста» были ужасные врачи, но выбора у нас...
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Ветклиника на Тимирязевской
05.01.2023
Алексей Е.
Делали полный чек-ап собаке. Получили профессиональную консультацию и рекомендации, всё достаточно точно и без лишней воды. Собака пожилая и проблемы ...
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Отзыв из Яндекс.Карт
Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской
05.11.2022
Tatiana T.
Очень хорошая клиника! Персонал - приветливый и дружелюбный, всегда готовый находить удобные решения. Врачи - молодые профессионалы и очень неравноду...
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Ветклиника на Карамышевской набережной
07.07.2022
Veronika G.
Клиника, куда совсем не страшно привести своего питомца и можно быть спокойным, что там помогут и справятся с любой проблемой! Спасибо огромное врачу ...
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Ветклиника на Сухаревской
24.12.2021
Елена Л.
Приемлемые цены,хороший персонал. Сегодня ходили на вакцинацыю даже не пискнули что удивительно. Зубки почистили моей красотке ,спасибо большое Гришу...
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Ветклиника на Карамышевской набережной
07.06.2022
Елена Я.
Совершенно случайно узнала о клинике на Шмитовском,13. У меня британец, уже 12 лет. Стал плохо кушать, решила сдать анализы. Знакомая посоветовала ...
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Ветклиника у метро 1905 года
22.10.2022
Анастасия Генч
Были в клинике у врача Ольги, сделала узи назначила лечение которое помогло! Очень хороший и ответсвенный доктор, следила за ходом лечения и корректир...
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Ветклиника у метро Аэропорт
21.10.2022
Alex R.
Хочу выразить благодарность врачу Павлу,кот долго болел, обращались в несколько разных клиник, ситуация не менялась, после визита в эту клинику и новы...
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Ветклиника на Сухаревской
11.10.2022
Лера Л.
Мои замечательные подруги собачницы посоветовали мне эту клинику. Она не самая дешевая, зато очень надежная! Первые осмотры мы проходили у Коротченков...
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Ветклиника на Сухаревской
08.03.2023
Люсьена
19 ноября 2022 г. приносили своего чёрного котика Тасю ( 16 - летнего) на диагностику и лечение. Выражаем огромную благодарность врачу Алексею Николае...
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Ветклиника на Тимирязевской
05.12.2022
Margarita
Клиника замечательная, доктор Коротченкова Анна Евгеньевна просто волшебница. Четко рассказала обо всех проблемах нашей кошки по ходу узи, прописала в...
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Ветклиника у метро 1905 года
25.01.2023
Евгения Я.
Нашего веста с самого детства наблюдает Коротченкова Анна Евгеньевна. Когда она ушла в другую вет.клинику, по интернету нашли её, чтобы возить собаку ...
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Ветклиника у метро 1905 года
21.10.2022
Ольга А.
Быстро и по приемлемой цене вылечили коту ушного клеща. В другой клинике выписали курс лечения на месяц и кучу препаратов дорогущих, здесь доктор назн...
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Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской
23.02.2022
Шамхалова Х.
Всем привет) у меня растет шотландский вислоухий котенок - Лео Месси. Вы знаете, на столько понравилось отношение к животному, так как ранее была в д...
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Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево
06.03.2023
Анастасия
Была с собакой, врачи хорошие, вежливые. Обстановка приятная, светло и все приветливые. И сразу можно приобрести нужные припораты в аптеке.) А сейча...
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Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево
25.06.2023
Алексей М.
Отличная клиника! Очень приятный и доброжелательный персонал, от ресепшн до врачей. Хочу особенно отметить Коротченкову Анну Евгеньевну - очень грамот...
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Ветклиника на Сухаревской
08.01.2023
Антон О.
Хочу выразить благодарность персоналу. Отзывчивые специалисты. Очень приятно как организован прием посетителей администратором. Самое главное, сейчас ...
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Ветклиника у метро 1905 года
25.01.2023
Светлана Х.
Хочу выразить благодарность врачу Сорокиной Ольге Александровне! Оперировала котика и задержалась в день операции почти до утра, все время была на свя...
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Ветклиника на Тимирязевской
05.10.2022
Мария Е.
Вожу в эту клинику старенького кота с почечной недостаточностью, хорошие врачи, регулярно делают капельницы, после них кот просто оживает,начинает куш...
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Ветеринарная клиника ЗооПорт в Ясенево
15.02.2023
Полина Юдина
Обращались в клинику с котом Толя, у кота была диарея и рвота, доктор Рыжик Александра оказала необходимые меры, дал советы по уходу и был ласков с пи...
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Ветклиника у метро Аэропорт
04.04.2023
Анна В.
Врачи хорошие, были у нескольких врачей, Захаренко Дмитрий , Захаренко Валентина, Маношин( имя не помню). Звезду снимаю за то что нет парковки рядом( ...
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Ветклиника на Карамышевской набережной
12.12.2022
Дарья С.
Прекрасная клиника. Приветливые и ответсвенные врачи, благодарность Савченко Светлане Михайловне, внимательная, компитентная, профессиональная! Админи...
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Ветклиника ЗооПорт на Автозаводской
14.09.2022
Олеся В.
Записались с моей собачкой на кастрацию. Я очень за него переживала, но врач Зеленова Анастасия Вячеславовна меня успокоила, все подробно рассказала, ...
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Ветклиника на Сухаревской
02.04.2023
Reila C.
Очень понравилась клиника и весь персонал! Хотели стерилизовать нашу кошечку и очень волновались при выборе клиники, хорошо, что нам посоветовали ЗооП...
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Ветклиника на Тимирязевской
06.10.2022
Светлана Д.
Хочу выразить благодарность врачам клиники, особенно Мосейчук А. Н. - квалифицированный врач, строгий, четкий, грамотный, умеет обращаться с животными...
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Ветклиника на Тимирязевской
13.11.2022
Анастасия А.
С первого дня появления у меня собаки, клиника стала моей палочкой-выручалочкой. У собачки все прививки, чипирование делаем здесь. Очень вежливые адм...
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Ветклиника на Карамышевской набережной
15.09.2022
4.8
cредняя оценка наших клиник
reviews_dog reviews_cat
2gis
4.9
Наш рейтинг в Яндексе
2gis
4.7
Наш рейтинг в Google
2gis
4.9
Наш рейтинг в 2GIS
2gis
4.8
Наш рейтинг в Zoon

Адреса клиник

clinics
Ветклиника ЗооПорт Ленинский проспект
Работает инфекционный стационар
Ленинский проспект, д. 69
24/7 Круглосуточно
1
Университет
6
Академическая, Профсоюзная
clinics
Ветклиника ЗооПорт Карамышевская
Карамышевская набережная, 48 к1
Пн - Вс: 10.00 - 22.00
11
Хорошёво
clinics
Ветклиника ЗооПорт Тимирязевская
Работает круглосуточный стационар
Красностуденческий проезд, 2
24/7 Круглосуточно
9
Тимирязевская
clinics
Ветклиника ЗооПорт Сухаревская
Работает круглосуточный ОРИТ
Даев переулок, 14
24/7 Круглосуточно
6
Сухаревская
clinics
Ветеринарная клиника ЗооПорт на 1905 года
Работает круглосуточный стационар
Шмитовский проезд, 13
24/7 Круглосуточно
7
1905 года
11
Деловой центр, Шелепиха
clinics
Ветклиника ЗооПорт Аэропорт
Старый Зыковский проезд, 5
Пн - Вс: 10.00 - 22.00
2
Аэропорт, Динамо
clinics
Ветклиника ЗооПорт Медведково
Ул. Малыгина, 9с2
24/7 Круглосуточно
6
Медведково
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