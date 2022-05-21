наши услуги
Анализы и Вакцинация
6 услуг
Хирургия
- Кастрация котов
- Кастрация собак
- Стерилизация кошек
- Стерилизация собак
- Лечение вывиха челюсти у котов и кошек
- Лечение переломов у кошек
- Лечение вывиха челюсти у собак
- Купирование хвоста собакам
- Лечение непроходимости кишечника у собак
- Лечение перелома у собак
- Удаление грыжи у собаки
- Купирование ушей собаке
Диагностика
6 услуг
6 услуг
- Кастрация котов
- Кастрация собак
- Стерилизация кошек
- Стерилизация собак
- Лечение вывиха челюсти у котов и кошек
- Лечение переломов у кошек
- Лечение вывиха челюсти у собак
- Купирование хвоста собакам
- Лечение непроходимости кишечника у собак
- Лечение перелома у собак
- Удаление грыжи у собаки
- Купирование ушей собаке
4 услуги
наши акции
Профилактический осмотр - залог здоровья вашего питомца
Даем возможность контролировать здоровье питомцев, чтобы вы могли наслаждаться счастливой жизнью
Добро пожаловать!
Добро пожаловать в ЗооПорт – сеть из 7 ветеринарных клиник в Москве. Расположены наши ветклиники рядом со станциями метро "Сухаревская", "1905 года", "Университет", "Тимирязевская", "Аэропорт", "Народное Ополчение", "Братиславская", "Медведково".
Мы не только лечим животных, оказывая широкий спектр диагностических, хирургических и лабораторных услуг, но и консультируем по вопросам ухода за домашними питомцами, подбираем оптимальный рацион питания, помогаем с выбором подходящих кормов и режима прогулок. Также проводим косметические и гигиенические процедуры для кошек и собак (чистим зубы и удаляем зубной камень, санируем ПАЖ и ушные раковины, стрижем когти), обрезаем клювы и когти пернатым пациентам, лечим и ухаживаем за рептилиями и экзотическими животными.
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наши
плюсы
Консультируем удаленно
Предоставляем удаленные консультации с нашими специалистами
Подробности по номеру
Постоянно повышаем квалификацию
посещая профильные образовательные мероприятия
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наши
плюсы
Мы — это
- Программы лояльности
- Современные методы диагностики
- Высокая техническая оснащенность
- Квалифицированные кадры
- Индивидуальный подход
- Шаговая доступность
- Программы лояльности
- Современные методы
- Высокая техническая оснащенность
- Квалифицированные кадры
- Индивидуальный подход
- Шаговая доступность
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Рядом с метро
Все клиники находятся в пешей доступности от станций метро
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Работаем
без выходных!
6 филиалов работают круглосуточно
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